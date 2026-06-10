В Самаре в июне наибольшую зарплату предлагают врачу ультразвуковой диагностики и сборщику мебели

В Самаре самые высокооплачиваемые предложения по вакансиям в июне: врачи ультразвуковой диагностики и сборщик корпусной мебели. Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob на основе анализа вакансий города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, больше всего готовы платить врачу ультразвуковой диагностики в медицинском центре — от 140 до 200 тыс. руб. На втором месте также вакансия врача ультразвуковой диагностики — от 120 до 150 тыс. руб. и полис ДМС. На третьем месте идет вакансия сборщика корпусной мебели. Кандидату предлагают оплату от 110 до 185 тыс. руб. в месяц.

Также в рейтинг вошли вакансии заведующего производством в крупной розничной сети (95-140 тыс. руб. в месяц, развоз на такси в вечернее время и компенсация затрат на питание) и мастера по ремонту кондиционеров (от 90 тыс. руб.).

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

Руфия Кутляева