На западе Москвы потушили пожар в жилой многоэтажке

Пожар в жилом многоквартирном доме в московском районе Солнцево потушен, сообщила пресс-служба МЧС. По данным ТАСС, при пожаре пострадали два человека — мужчина и женщина. 30 человек эвакуировались из дома самостоятельно.

Возгорание произошло на одном из балконов верхних этажей дома на улице Авиаторов. На балконе загорелись вещи, вскоре огонь распространился выше по балконам шести этажей. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что причиной возгорания стал непотушенный окурок.