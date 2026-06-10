В Самаре мать курьера мошенников вернула пенсионерке похищенные 902 тыс. рублей
В Безенчукском районе Самарской области завершено расследование уголовного дела против 21-летнего жителя, выступившего в роли курьера телефонных мошенников. Ему инкриминируется мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Жертвой злоумышленников стала 72-летняя пенсионерка: неизвестные, выдававшие себя за работников финансовых органов, убедили ее передать деньги. Обвиняемый забрал у потерпевшей 902 тыс. руб. и перевел их организаторам преступной схемы.
Мать фигуранта в ходе следствия в полном объеме возместила причиненный ущерб пожилой женщине. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу.