Экологи ООО «Башкирэнерго» во Всероссийской акции «Вода России»

4 июня инженеры-экологи ООО «Башкирэнерго» при поддержке профсоюза провели экологическую акцию «Вода России – 2026» (#берегдобрыхдел). Совместно с представителями Министерства природопользования и экологии РБ они очистили прибрежную полосу реки Ай от бытового мусора, внеся личный вклад в сохранение водных ресурсов региона. Акция прошла в рамках семинар-совещания экологов компании, прошедшего на базе ПО «СВЭС» 3-5 июня. Работники ООО «Башкирэнерго» регулярно участвуют в акции «Вода России», являющегося частью национального проекта «Экологическое благополучие».



Фото: ООО «Башкирэнерго»

Помимо этого, в ходе семинара-совещания экологи-электросетевики обсудили актуальные изменения природоохранного законодательства, рассмотрели новые нормативно-правовые акты и обменялись опытом в области промышленной экологии. Особое внимание уделили подготовке к грядущим законодательным нововведениям, что позволило сотрудникам повысить свою профессиональную компетенцию.

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды и собрало специалистов со всех производственных отделений.

ООО «Башкирэнерго»