Житель Самарской области осужден за реализацию арестованного имущества

В Красноярском районе суд признал виновным местного жителя по ч. 1 ст. 312 УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено). Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, у жителя была задолженность перед банковской организацией по договору займа. Он знал, что судебными приставами описан и арестован его автомобиль «Лада Приора» стоимостью 250 тыс. руб. Несмотря на это, он продал его, уклонившись от исполнения обязательств.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.

Руфия Кутляева