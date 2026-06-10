В Приангарье представлены новый прокурор и председатель областного суда

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев в Иркутске официально представил нового прокурора Иркутской области Сергея Паволина, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры России по СФО. Господин Паволин раньше занимал должность прокурора Мурманской области. Также объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области сообщила о назначении на должность председателя областного суда Романа Знаменщикова в соответствии с указом президента РФ от 9 июня.

Господин Зайцев перечислил несколько направлений, на которых необходимо сосредоточиться Сергею Паволину. В их числе рост подростковой преступности, борьба с коррупцией, а также наркопреступность. Господину Паволину также поручено обратить внимание на сферу ЖКХ в связи с происшедшими этой зимой крупными коммунальными авариями в городах Ангарск и Бодайбо.

Сергей Паволин родился в 1976 году, окончил Саратовскую академию права в 1997 году. Начал службу в прокуратуре Смоленской области, где работал помощником межрайонного прокурора, следователем, заместителем прокурора, прокурором района и межрайонным прокурором. С 2013 года Паволин занимал должность заместителя прокурора Ростовской области. В марте 2021 года его назначили прокурором Мурманской области. Предыдущий прокурор Иркутской области Андрей Ханько ушел в отставку в феврале 2026 года по истечении срока полномочий.

Роман Знаменщиков родился в 1976 году. С 2011 по 2013 год был мировым судьей судебного участка Немецкого национального района Алтайского края. С 2013 по 2016 год — судьей Центрального района Барнаула. С декабря 2016 по февраль 2020 года — судьей Алтайского краевого суда. С февраля 2020 года — заместителем председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, в декабре 2025 года — переназначен на эту же должность. Предыдущий председатель иркутского облсуда Владимир Ляхницкий досрочно покинул пост в декабре 2025 года, срок его полномочий при этом истекал в 2027 году.

Влад Никифоров, Иркутск