Группа ММК произвела 445 тыс. тонн оцинкованного проката с начала 2026 года

Группа ММК за пять месяцев 2026 года реализовала около 445 тыс. т. оцинкованного проката. Около 90% было отгружено на российский рынок, сообщает пресс-служба ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Группа ММК выпускает оцинкованную сталь на двух площадках — в Магнитогорске и на «ММК — Лысьвенский металлургический завод» (Лысьва). Продукция изготавливается методом горячего погружения стальной ленты в расплав цинка на агрегате непрерывного горячего цинкования. Компания внедрила в производство современное покрытие на основе сплава цинка, алюминия и магния. Оно имеет повышенную в пять раз коррозионную стойкость, увеличенную устойчивость к истиранию и механическим повреждениям, а также эффект самовосстановления.