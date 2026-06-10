НОВИКОМ и Правительство Оренбургской области совместно займутся развитием промышленности

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и Правительство Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку промышленного потенциала региона и реализацию социально значимых проектов.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Соглашение закладывает основу для долгосрочного взаимодействия сторон в сфере финансирования промышленности, развития предпринимательства, модернизации инфраструктуры и привлечения инвестиций в экономику региона.

«Оренбургская область последовательно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса и реализации новых инвестиционных проектов. Сотрудничество с НОВИКОМом позволит расширить доступ предприятий региона к современным финансовым инструментам и дополнительным источникам финансирования, что будет способствовать дальнейшему развитию экономики области», — прокомментировал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

В рамках сотрудничества НОВИКОМ будет содействовать реализации инвестиционных проектов предприятий Оренбургской области, расширению доступа бизнеса к современным финансовым инструментам и мерам государственной поддержки, а также развитию банковской инфраструктуры и цифровых сервисов на территории региона.

«Оренбургская область обладает мощной промышленной базой и серьезным потенциалом для дальнейшего роста. Для НОВИКОМа подписание соглашения — это возможность включиться в реализацию стратегических проектов региона, предложить предприятиям и бизнесу эффективные финансовые инструменты и поддержать инициативы, направленные на укрепление экономического потенциала области. Мы рассматриваем сотрудничество с регионом как долгосрочное партнерство, ориентированное на создание новых возможностей для развития промышленности, инвестиций и предпринимательства», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Отдельное внимание стороны уделят развитию жилищных проектов и повышению доступности современных финансовых решений для жителей региона. Соглашение также предусматривает расширение программ кредитования юридических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием действующих механизмов государственной поддержки.

Подписание соглашения стало очередным шагом в реализации стратегии НОВИКОМа по расширению сотрудничества с регионами России, созданию финансовых условий для устойчивого развития промышленности и повышения инвестиционной привлекательности территорий.

Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. Форум с 1997 года ежегодно собирает представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU)..

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»