Количество путешествий на авто из Казани в период с 1 мая по 30 сентября 2025 года увеличилось на 57,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество автопутешествий из Казани выросло на 57,2%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Количество автопутешествий из Казани выросло на 57,2%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Жители Казани чаще всего строили маршруты в Йошкар-Олу, Чебоксары и по территории Марий Эл. Средняя дальность поездок составила 414 км — это на 2% больше, чем годом ранее.

В целом по России число дальних автомобильных маршрутов в теплый сезон прошлого года выросло на 52%. Более половины россиян совершают такие поездки 2–3 раза в год, каждый пятый — примерно раз в месяц.

Анна Кайдалова