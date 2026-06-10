В Чусовом началось строительство ледовой арены

Подрядчик приступил к строительству новой арены в Чусовом. Как сообщает портал регионального правительства, строители начали заливку основания и планируют завершить этот этап в течение месяца. После этого начнется возведение самого здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Объект будет включать арену с хоккейной площадкой 58х28 м и трибуны на 200 зрителей, тренажерный зал и зал хореографии, четыре раздевалки с душевыми, помещения для тренеров, медпункт, инвентарную, комнату для заточки коньков, административные и бытовые помещения. По данным краевого минспорта, строительство арены должно завершиться в 2027 году.

«По первоначальному графику объект должен был быть введен в эксплуатацию к концу 2025 года, но в связи с оптимизацией проектных решений было изменено техническое задание. В феврале этого года получено положительное заключение государственной экспертизы и начались работы на площадке»,— сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.

Строительство ледового комплекса реализуется в рамках региональной программы «Комфортный край». Общая стоимость строительства превышает 612 млн руб., выделенных из регионального и муниципального бюджетов. Кроме того, 150 млн руб. на строительство выделило АО «Объединенная металлургическая компания», в которую входит «Чусовской металлургический завод».

Напомним, итоги конкурса на строительство нового спортивного объекта подвели еще в мае 2024 года. Победителем признали московское ООО «КСП», согласившееся выполнить работы за 373,255 млн руб. Однако результат электронных торгов не устроил второго участника конкурса, подавшего жалобу в антимонопольную службу.

Как сообщили в краевом правительстве, кроме Чусового крытые арены появятся в Чернушке, где на объекте уже идут внутренние отделочные работы, а также в Кунгуре и в Добрянке, проектно-сметные документации на объекты которых проходят государственную экспертизу.