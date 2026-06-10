Новотроицк получит дополнительные 68 млн руб на социальные нужды горожан

В Оренбуржье 17 июня рассмотрят поправки в законопроект о бюджете. Ранее депутаты «Единой России» предложили губернатору Евгению Солнцеву выделить дополнительные средства для Новотроицка.

Глава региона учел инициативу и внес поправки в закон об изменении бюджета. На данный момент комитет областного парламента по бюджетной, налоговой и финансовой политике рассматривает эти нововведения. Решение примет Законодательное собрание Оренбургской области.

Руководитель фракции Александр Трубников отметил, что дополнительные 68,8 млн руб. необходимы городу для выполнения социальных обязательств перед его жителями, а также для реализации нынешних муниципальных программ.

Яна Вежлева