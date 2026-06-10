Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

Президент России Владимир Путин 9 июня 2026 года подписал указ №406 «О праздновании 450-летия основания г. Самары». Решение принято по предложению Правительства РФ в связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары. Отмечается, что указ вступил в силу со дня его подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рекомендовать органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 450-летия основания г. Самары», — сказано в документе.

«9 июня президент России Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу и подписал указ № 406 о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться к празднованию этой исторической даты. Предстоит большая работа. В ближайшее время будет сформирован оргкомитет и составлен план мероприятий. Празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию — масштабным преображением нашего любимого города», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max, обратившись к жителям региона.

Глава региона также выразил благодарность президенту России от имени всех жителей Самарской области за принятое решение и всеобъемлющую поддержку региона.

Долгосрочную программу развития «Самара-450» губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев представил однопартийцам в 2024 году на конференции реготделения. Тогда он подчеркнул, что эта важная дата — хороший повод напомнить о значимости Самары для страны.

Андрей Сазонов