Швеция обвинила бывшего военнослужащего в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России 34-летнему мужчине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее обвиняемый служил в шведских вооруженных силах и имел доступ к засекреченной информации. Следствие считает, что в ноябре 2025 года он приезжал в Москву, где встречался с представителем российской разведки и пытался передать некую информацию. Удалось ли ему передать какие-либо разведданные, не уточняется.

Мужчину задержали в январе, он предстанет перед судом 15 июня. По данным местных СМИ, в 2018-2022 годах он работал IT-консультантом в компании, у которой был контракт с вооруженными силами Швеции. В 2024 году запустил собственный бизнес в сфере кибербезопасности.