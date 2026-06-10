В Черниковке начали планировку квартала под строительство детской школы искусств

Мэрия Уфы разрешила главному управлению архитектуры города разработать проекты планировки и межевания территории площадью около 24,7 га между улицами Комарова, Мира, Нежинской, Ульяновых и Интернациональной. Постановление о разработке документации опубликовано на сайте администрации, его подписал исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов.

Проекты планировки и межевания должны обосновать размещение детской школы искусств ориентировочной площадью 844 кв. м. Сейчас в квартале располагаются гимназия №82, администрация Орджоникидзевского района и жилые дома.

Идэль Гумеров