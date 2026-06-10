Оренбуржье с начала 2026 года увеличило экспорт зерновых культур в девять раз

С января по май 2026 года Оренбуржье резко увеличило экспорт продукции агропромышленного комплекса. В министерстве сельского хозяйства, торговли пищевой и перерабатывающей промышленности отметили, что основным стимулятором роста стали зерновые культуры и продукция масложировой отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За пять месяцев зарубежные поставки выросли до $ 206,6 млн, что составляет более половины годового плана по экспорту в $ 390 млн. В 2025 году показатель поставок был ниже в 2,4 раза. Сейчас объем экспорта зерновых культур увеличился в девять раз, а продукции масложировой отрасли — в 2,3 раза.

Регион экспортирует и ряд других товаров: подсолнечное масло, лузгу, зерно, мясо, рыбу, которые поставляют сразу в несколько государств. В их числе — страны Ближнего Востока, Казахстан, Белоруссия.

В 2025 году аграрии региона попали на первое место по производству твердой пшеницы, на третье место в ПФО по валовому сбору зерна, а также заняли второе место в стране по валовому сбору подсолнечника.

Яна Вежлева