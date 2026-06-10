Реальная зарплата в Челябинской области выросла на 4% за год

В марте 2026 года среднемесячная начисленная заработная плата в Челябинской области составила 86,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она увеличилась на 9,1%. Данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона.

Реальная заработная плата с учетом инфляции выросла всего на 4% по сравнению с мартом 2025 года. Фонд начисленной зарплаты за первый квартал составил 225,3 млн руб. Показатель увеличился на 8,7%.

Заметнее всего среднемесячная начисленная зарплата в первом квартале текущего года выросла у занятых в полиграфической деятельности и копировании информационных носителей — на 67,2%, составив 89,6 тыс. руб. На втором месте по этому показателю оказались работники производства кожи и изделий из нее — рост на 40,5%, 77 тыс. руб. Кроме того, на 20,8% выросла среднемесячная начисленная зарплата в сфере добычи полезных ископаемых — до 112,4 тыс. руб.

Ольга Воробьева