Задержанного в Ижевске мотоциклиста без водительских прав передали в военкомат

В Ижевске задержали шесть мотоциклистов без водительских прав, один из них оказался уклонистом от армии. Его передали в военкомат, сообщили в добровольной народной дружине «Дорожный Патруль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Добровольная народная дружина «Дорожный Патруль» Фото: Добровольная народная дружина «Дорожный Патруль»

Рейд по выявлению водителей без удостоверений сотрудниками ДПС и представителями дружины прошел 9 июня в микрорайоне Ижевска «Татарбазар» и около деревни Пирогово в Завьяловском районе.

«Кроме проверки документов на транспортное средство, при остановке водителя также осуществляется сверка с базами данных воинского учета»,— говорится в сообщении. Подобные рейды проводятся регулярно.

Карина Пырина