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Задержанного в Ижевске мотоциклиста без водительских прав передали в военкомат

В Ижевске задержали шесть мотоциклистов без водительских прав, один из них оказался уклонистом от армии. Его передали в военкомат, сообщили в добровольной народной дружине «Дорожный Патруль».

Фото: Добровольная народная дружина «Дорожный Патруль»

Фото: Добровольная народная дружина «Дорожный Патруль»

Рейд по выявлению водителей без удостоверений сотрудниками ДПС и представителями дружины прошел 9 июня в микрорайоне Ижевска «Татарбазар» и около деревни Пирогово в Завьяловском районе.

«Кроме проверки документов на транспортное средство, при остановке водителя также осуществляется сверка с базами данных воинского учета»,— говорится в сообщении. Подобные рейды проводятся регулярно.

Карина Пырина