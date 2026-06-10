«Агроинвест» планирует увеличить этажность бизнес-центра в центре Воронежа

В Воронеже выставили на общественные обсуждения проект документации по планировке территории площадью 2 га, ограниченной улицами Свободы, Станкевича, Большая Стрелецкая и переулком Старинным. Он предполагает реконструкцию бизнес-центра на улице Свободы,21 с увеличением до шести–девяти этажей (по данным панорамы «Яндекс. Карт», его надземная высота — четыре этажа). Согласно документации обсуждения, заказчиком проекта является московское ООО «Агроинвест недвижимость», которое входит в ГК «Агроинвест», связанную с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр на улице Свободы, 21 в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Бизнес-центр на улице Свободы, 21 в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проектную документацию подготовило подведомственное мэрии Воронежа бюджетное учреждение «Архитектурно-градостроительный центр». Согласно ней, после реконструкции бизнес-центра площадь застройки составит 2,3 тыс. кв. м. Он расположен на участке на 4,6 тыс. кв. м с разрешенным видом использования «Деловое управление». Работы планируется провести в одну очередь и завершить не позднее конца 2033 года.

Общественные обсуждения продлятся до 3 июля на портале «Активный электронный гражданин». Вносить предложения и замечания к проекту можно с 12 по 19 июня.

По данным «Яндекс. Карт», в бизнес-центре расположен не только офис «Агроинвеста», но и центр «Мой бизнес», туристический инфоцентр Visit Voronezh, Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области (ранее принадлежал региональному минпредторгу и областной торгово-промышленной палате, сейчас собственники скрыты).

О том, какие проекты на 2,8 млрд руб. «Агроинвест» планировал реализовать в Липецкой области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова