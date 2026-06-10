Экс-министра культуры Прикамья назначат врио главы профильного комитета в Госдуме

Депутат от «Справедливой России» Николай Новичков будет назначен врио председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Об этом сообщает «Ъ». 9 июня господин Новичков стал первым заместителем председателя этого комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Новичков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Новичков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Новичков родился во Владимирской области в 1974 году. С отличием окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1997 году, доктор экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники РФ, профессор ряда российских университетов.

При губернаторе Олеге Чиркунове Николай Новичков сначала занимал пост руководителя департамента территорий администрации губернатора Пермского края. В конце 2010 года глава региона назначил господина Новичкова министром культуры Пермского края. Затем он трудился заместителем руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм), советником министра культуры РФ и советником губернаторов Кировской и Новгородской областей.