В Самаре прокуратура выявила проблемы с гидроизоляцией и лифтами в долевках

Контрольный орган обнаружил нарушения при возведении объектов долевого строительства в самарском поселке Мехзавод. Руководство фирм-застройщиков получило прокурорские представления. Об этом сообщило надзорное ведомство в среду, 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контрольный орган провел выездное обследование стройплощадок и установил, что нарушения касаются гидроизоляции подземной части здания, утепления стен подвала и монтажа конструкций лифтовых шахт. В дополнение к прокурорскому представлению один из застройщиков получил предостережение о недопустимости нарушения сроков завершения строительства.

Георгий Портнов