У татарстанцев главной причиной стресса на работе стало начальство
В Татарстане основными причинами стресса на работе стали руководство и общее ощущение нестабильности. Эти причины назвали 45% жителей, сообщила пресс-служба hh.ru.
Еще 33% респондентов пожаловались на атмосферу в коллективе, 27% — на неуверенность в завтрашнем дне, а 20% — на высокую нагрузку и объем задач. Для 16% источником стресса стал рабочий график.
Справляться с напряжением татарстанцам чаще всего помогают сон (47%), разговоры с близкими (43%) и спорт (31%). 25% респондентов признались, что им помогает еда, а 24% — курение.
Мужчины чаще снимают стресс спортом и алкоголем, женщины — общением, медитацией и психотерапией.