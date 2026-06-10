У татарстанцев главной причиной стресса на работе стало начальство

В Татарстане основными причинами стресса на работе стали руководство и общее ощущение нестабильности. Эти причины назвали 45% жителей, сообщила пресс-служба hh.ru.

Еще 33% респондентов пожаловались на атмосферу в коллективе, 27% — на неуверенность в завтрашнем дне, а 20% — на высокую нагрузку и объем задач. Для 16% источником стресса стал рабочий график.

Справляться с напряжением татарстанцам чаще всего помогают сон (47%), разговоры с близкими (43%) и спорт (31%). 25% респондентов признались, что им помогает еда, а 24% — курение.

Мужчины чаще снимают стресс спортом и алкоголем, женщины — общением, медитацией и психотерапией.

Анна Кайдалова