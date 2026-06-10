В первом квартале 2026 года расходы жителей Челябинской области увеличились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Отток сбережений населения составил 51,5 млрд руб. По данным доклада Челябинскстата о социально-экономическом положении, в первом квартале 2025 года этот показатель был намного ниже и составлял 25,3 млрд руб.

Население потратило на покупку товаров и оплату услуг свыше 485,8 млрд руб., что на 14,2% больше, чем в первом квартале 2025-го. Доходы населения при этом росли медленнее, чем расходы. В первом квартале 2026 года они увеличились на 8,6%.

По оценке Челябинскстата, реальные доходы жителей в первом квартале 2026 года выросли на 3,4%, реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) — также на 3,4%.

Ольга Воробьева