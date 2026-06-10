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Часть нижегородского ресторана «Камелот» обязали снести

Мэрия Нижнего Новгорода добилась признания самовольными постройками части ресторана «Камелот» на улице Донбасской в Ленинском районе. Судебная коллегия Нижегородского областного суда отменила решение райсуда и постановила снести постройки.

Суд обязал снести деревянный павильон и башенки

Суд обязал снести деревянный павильон и башенки

Фото: Яндекс.Карты

Суд обязал снести деревянный павильон и башенки

Фото: Яндекс.Карты

Как сообщили в пресс-службе облсуда, собственник нежилого здания, в котором располагается кафе, на двух близлежащих участках возвел кирпичные башенки и деревянный павильон. При этом один участок находится в муниципальной собственности и предназначен под автодорогу.

В областном суде добавили, что суд первой инстанции, отказывая в иске мэрии, «основывался на ненадлежащем экспертном заключении» и не принял во внимание, что постройки размещены на участке, где строительство таких объектов не допускается.

Апелляционное определение вступило в силу со дня принятия.

Галина Шамберина