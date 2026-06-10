Инвестиции челябинских компаний в основной капитал сократились на треть

В первом квартале 2026 года организации Челябинской области вложили 67,8 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 32,9% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности Челябинскстата.

Без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, показатель составил 54,7 млрд руб. Это 66,9% к уровню января — марта 2025 года. Инвестиции в основной капитал в сфере сельского хозяйства выросли на 40,2%, в гостиницах и заведениях общественного питания — на 34,1%, в учреждениях, оказывающих социальные услуги, включая медицинские,— на 10,3%.

При этом вложения в направление добычи полезных ископаемых и обрабатывающие производства достигли лишь 52,5% и 55,8% от уровня первого квартала прошлого года соответственно. Сильнее всего просела сфера госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения, составив 42% от величины января — марта 2025-го.

Виталина Ярховска