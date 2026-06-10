В Элисте прошла траурная процессия по погибшему Герою России Нарану Очир-Горяеву

В центре Элисты прошла церемония прощания с Героем России Нараном Очир-Горяевым, погибшим в зоне спецоперации 5 июня. С военнослужащим пришли проститься сотни человек, сообщает корреспондент «Ъ». Во главе траурной процессии шел глава Калмыкии Бату Хасиков.

Траурная процессия началась от дома Нарана Очир-Горяева. У дома выставили почетный караул. Гроб, покрытый флагами России и Калмыкии, выносили под звуки траурного марша. Перед гробом несли венки и государственные награды военнослужащего. После траурное шествие прошло по центральным улицам Элисты.

На все городские экраны вывели фотографию Нарана Очир-Горяева с подписью «Вечная память герою России». Улицы, по которым шло траурное шествие, были оцеплены. Люди, завидев процессию, оставляли свои дела и шли за гробом, сообщает корреспондент «Ъ». У многих в руках были цветы. Некоторые шли под зонтами. В Элисте до 30 градусов, церемония проходила под палящим солнцем. После шествия гроб с Нараном Очир-Горяевым привезли на элистинское городское кладбище, где начался траурный митинг.

Полина Мотызлевская, Элиста