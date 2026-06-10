В Белгородской области при детонации дрона пострадал боец «Орлана»

ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области. Пострадал боец подразделения «Орлан», сообщил региональный оперштаб. Также повреждены несколько машин и зданий.

Боец «Орлана» получил ранения при детонации дрона на территории коммерческого объекта в Шебекино. Мужчину госпитализировали. На месте взрыва посечен осколками легковой автомобиль. В городе из-за атак FPV-дронов повреждены два грузовика, также загорелась хозпостройка на территории частного дома.

В селе Мешковое дрон ударил по частному дому, в здании пробита кровля. В селе Маломихайловка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения — повреждены окна, крыша и надворная постройка. В селе Графовка от детонации дронов повреждено остекление многоквартирного дома и соцобъекта, в селе Долгое — крыши, окна и фасады частного дома и хозпостройки. В селе Дорогощь от удара БПЛА получила повреждения кровля частного дома.

Минобороны России сегодня сообщало о сбитых над регионом БПЛА, но число не уточняло. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.