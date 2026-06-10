Башня Интернационала переродится в арт-центр

Покупателей недвижимости в Санкт-Петербурге будут привлекать символикой коммунистического интернационала. На Васильевском острове появится гигантская башня по творчески переосмысленному проекту советского авангардиста Владимира Татлина. Урбанисты видят в 100-метровом сооружении коммерческий потенциал, а искусствоведы напоминают, что странных архитектурных доминант и без того много. И не только в северной столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Конструктивистский памятник III Интернационалу — проект, которому не суждено было реализоваться почти сто лет, — теперь, видимо, займет место в ряду петербургских шпилей: Петропавловской крепости и «Лахта Центра». Резать горизонт и прорываться в небо замысловатая конструкция будет с пятачка намывных территорий на севере Васильевского острова. О такой договоренности на полях экономического форума сообщил основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов.

Власти Петербурга, судя по всему, дают добро. Но проект немного «секвестировали» — в четыре раза по высоте и многократно по содержанию, говорит директор по продукту девелоперской компании COLDY Алексей Погонин. По его словам, Владимир Татлин создавал прорывной символ будущего — асимметричную пружину из металла и стекла, которая под углом в 23 градуса на 400 метров устремляется ввысь:

«Внутри этих спиралевидных нитей, назовем их так, располагалось несколько зданий. Там были конференц-залы, офисы, бюро, типография, телеграф. Причем все эти объемы вращались: делали один оборот в год, один оборот в месяц, один оборот в день. Вся эта башня располагалась под наклоном к Полярной звезде. То, что предлагается разработать сейчас, скорее всего, станет просто образом без внутреннего функционального содержания. Нужно обязательно смотреть на контекст территории, соразмерность, на то, насколько получится повторить идею Татлина».

Объем инвестиций в строительство пока не ясен, но инвесторы называют странную башню подарком городу. Иногда нечто не очень понятное становится для городов чем-то судьбоносным, напоминает историю Эйфелевой башни генеральный директор градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик:

«Мы знаем, что "Группа ЛСР" реализует большой проект намывных территорий: там будет и жилье, и офисы, и социальная инфраструктура. Версия ЛСР — это арт-объект, который может собрать вокруг себя зоны отдыха, кафе, рестораны, какие-нибудь коворкинги. Согласитесь, изначально функция Эйфелевой башни не сильно была проявлена. Здесь тоже это может быть такой элемент, который привлечет туристов и жителей, желающих купить недвижимость».

На сегодняшний день площадь северного намыва составляет более 160 га. Застройщик планирует возведение около 1 млн кв. м жилья. Исторической башня, конечно, не станет, а вот горизонт в очередной раз порвет. Инвестору стоит посмотреть в сторону Москвы, рассуждает архитектор, профессор МАРХИ Ольга Душкина, дед которой строил не устремленные вверх башни, а столичную подземку:

«Сооружение 100-метровой высоты, конечно, начнет влиять на окружающие территории. Мне кажется, было бы вполне уместно, если подобная структура была бы тем же инвестором осуществлена на ЗИЛАРТ. Там бы эта башня могла найти свое место, поскольку "ЛСР" инвестирует в территории, примыкающие к Шаболовке. Сложнейшая ситуация сложилась вокруг Шуховской башни. Было бы намного более уместным инвестирование в настоящую научную реставрацию. Вот этот вклад был бы оценен».

Намывной проект планируют завершить за 10-15 лет. Башню обещают раньше. А пока все спорят о проекте по мотивам Татлина, в Питере проходит антикоррупционная экспертиза небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3». Тоже дело.

Станислав Крючков