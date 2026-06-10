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В Татарстане на селективный скрининг туберкулеза направят 10,6 млн рублей

В этом году из бюджета Татарстана дополнительно выделили 10,6 млн руб. на проведение селективного скрининга туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

В Татарстане на селективный скрининг туберкулеза направят 10,6 млн рублей

В Татарстане на селективный скрининг туберкулеза направят 10,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Татарстане на селективный скрининг туберкулеза направят 10,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят Республиканскому клиническому противотуберкулезному диспансеру через субсидию республиканского Минздрава. За счет финансирования планируется провести 1,7 тыс. исследований.

Скрининг будет проводиться с использованием диагностического теста «Тигра-Тест.ТВ».

Анна Кайдалова