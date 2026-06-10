Захарова оценила отстранение выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отстранение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС). Она отметила, что Карим Хан выдавал ордера на арест глав государств, в то время как сам МУС не определился, достоин ли тот занимать свою должность.
«Прекрасная новость пришла о том, что главного прокурора так называемого Международного уголовного суда Карима Хана временно отстранили от должности в связи с подозрением в сексуальных домогательствах... Напомню, что с мая 2025 года он уже год не исполнял полномочия из-за вынужденного самоотвода»,— сказала представитель дипведомства в эфире радио Sputnik.
Карим Хан «выдает ордера на арест глав государств, которые не входят в эту структуру», и это «длится месяцами и годами», добавила дипломат.
В 2024 году несколько женщин обвинили прокурора в сексуализированном насилии. Он отвергал все обвинения. В конце 2024-го МУС начал расследование. С мая 2025 года Карим Хан находился в неоплачиваемом отпуске. Об отстранении было объявлено на этой неделе.
Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023-м он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В 2024-м он выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.