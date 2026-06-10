В Самарской области из-за сбоя в контактной сети было приостановлено движение поездов

Движение поездов было приостановлено на перегоне станций Кряж — Липяги Куйбышевской железной дороги утром в среду, 10 июня. Причиной этого стало аварийное отключение напряжения контактной сети. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На участке ведутся восстановительные работы.

По информации Куйбышевской железной дороги, сейчас «движение поездов организовано по одному пути в реверсивном режиме». Произошла задержка поездов дальнего следования № 32 Москва – Орск, № 426 Калининград – Челябинск. Кроме того, задерживаются пригородные поезда № 6563 Водинская – Сызрань, № 7112 Новокуйбышевская – Тольятти, №6314 Чапаевск – Курумоч. Время задержек составляет до 2 часов 15 минут.

Георгий Портнов