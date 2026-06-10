Президент Киргизии сменил министра энергетики

Президент Киргизии Садыр Жапаров уволил Таалайбека Ибраева с должности министра энергетики. Вместо него исполняющим обязанности главы Минэнерго назначен Алтынбек Рысбеков.

Оба указа опубликованы на сайте президента. Причина кадровых перестановок неизвестна. В ближайшее время кандидатуру господина Рысбекова представят для утверждения в парламенте.

Таалайбек Ибраев занимал пост министра энергетики с октября 2022 года. Алтынбек Рысбеков с 2022 года был гендиректором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В сентябре 2025-го занял пост замминистра энергетики Киргизии.