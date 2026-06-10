На западе Москвы загорелся жилой многоэтажный дом

В районе Солнцево на западе Москвы произошло возгорание на балконе жилого многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, передает ТАСС.

Пожар случился по адресу: ул. Авиаторов, д. 4. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, балконы горят на этажах с 12-го по 17-й. Наблюдается плотное задымление, из здания эвакуируют жильцов.

Причины возгорания официально неизвестны. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка.