МИД России пригрозил раскрыть адреса производства БПЛА для Украины в Канаде
МИД России опубликует адреса предприятий в Канаде, на которых создают беспилотники для Украины. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. Так она прокомментировала решение Канады производить дроны для ВСУ на своей территории.
Мария Захарова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис... Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании»,— сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
30 мая Минобороны Канады и Украины подписали соглашение о производстве беспилотников для ВСУ на канадской территории. Документ устанавливает партнерство между украинской Airlogix и канадской Sentinel Research and Development.