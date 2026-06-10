МИД России пригрозил раскрыть адреса производства БПЛА для Украины в Канаде

МИД России опубликует адреса предприятий в Канаде, на которых создают беспилотники для Украины. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. Так она прокомментировала решение Канады производить дроны для ВСУ на своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис... Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании»,— сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

30 мая Минобороны Канады и Украины подписали соглашение о производстве беспилотников для ВСУ на канадской территории. Документ устанавливает партнерство между украинской Airlogix и канадской Sentinel Research and Development.