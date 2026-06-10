В Пензенской области сбили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два БПЛА на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано ИИ Фото: Сгенерировано ИИ

Ночью 10 июня в регионе объявили беспилотную опасность, а рано утром — угрозу ракет. Господин Мельниченко сообщил, что около 6:00 был перехвачен дрон на границе Пензы. Пострадавших и повреждений нет, заверил глава региона. Позднее губернатор проинформировал о втором сбитом беспилотнике в одном и муниципальных районов.

На месте падения обломков работают оперативные группы. Олег Мельниченко просит граждан сохранять спокойствие и быть бдительными.

Ракетную опасность в регионе отменили около 6:30. Опасность БПЛА сняли в 9:00.

Нина Шевченко