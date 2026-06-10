В Московский зоопарк отправят убившего человека тигра

Амурский тигр, отловленный в Приморье после смертельного нападения на человека, будет содержаться в Московском зоопарке. Об этом сообщил МРОО «Центр Тигр» со ссылкой на решение Росприроднадзора.

В феврале текущего года после нападения амурского тигра погиб охотник, сообщали в региональном Минприроды. В марте хищник был отловлен. Специалисты установили, что это крупный самец весом 199 килограммов в возрасте около 5-6 лет. У животного обнаружено пулевое ранение навылет в области спины. По мнению специалистов, это могло стать одной из причин агрессивного поведения хищника.

Алексей Чернышев, Владивосток