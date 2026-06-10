Аналитики Vigo: почти 70% роутеров россиян устарели

68,2% домашних Wi-Fi-роутеров в России работают в устаревшем диапазоне 2,4 ГГц, указано в исследовании разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей Vigo, с которым ознакомился РБК. Это модели прежних поколений, которые предоставляют менее качественное интернет-соединение из-за ограничений частоты.

Наибольшая доля такого оборудования (80%) зафиксирована в регионах Северного Кавказа — Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Мурманской области этот показатель составляет около 54-55%.

Диапазон 2,4 ГГц обеспечивает широкое покрытие и лучше проходит сквозь стены, но сильно загружен из-за соседних сетей, из-за чего качество связи в многоквартирных домах часто страдает, рассказал директор по продуктам Vigo и Merilo Антон Прокопенко. Современные двухдиапазонные роутеры, поддерживающие также частоту 5 ГГц, способны автоматически переключаться между диапазонами. Это обеспечивает высокую скорость и стабильность соединения, несмотря на меньший радиус действия частоты 5 ГГц, пояснил господин Прокопенко.

Растущая доля Wi-Fi-трафика — уже 65% от общего пользовательского интернет-трафика — в России связана с ограничениями мобильной связи и высокой потребностью в стабильном интернете, отмечают аналитики Vigo.

Крупные операторы связи оценивают ситуацию иначе. В «Ростелекоме» считают, что только 10% абонентов используют роутеры с поддержкой лишь 2,4 ГГц. В «Дом.ру» уже две трети клиентов пользуются устройствами стандарта Wi-Fi 6. В «Билайне» признают, что около 40% роутеров работают на устаревшей частоте, и переводят клиентов на новые модели. В «МегаФоне» и МТС также предлагают двухдиапазонные роутеры с поддержкой 5 ГГц более десяти лет.