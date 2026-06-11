Пермяки стали чаще путешествовать на автомобилях

В 2025 году количество дальних автомаршрутов (более 100 км) из Перми выросло на 71% относительно 2024-го. Об этом сообщают аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло». Чаще всего пермяки строили маршруты в Екатеринбург, Ижевск и Казань. При этом среднее расстояние, на которое путешественники уезжали из краевой столицы, составило 559 км, что на 2% меньше, чем летом 2024 года.

По данным опроса, 54% опрошенных россиян путешествуют на автомобиле два-три раза в год. Ключевыми статьями расходов в автопутешествиях россияне считают бензин (80% респондентов), питание (70%) и проживание (67%). В топ-5 входят также развлечения и досуг (35%) и платные дороги (28%). Реже всего в дороге тратят деньги на штрафы (3%).

Аналитики посчитали также самые длинные маршруты, построенные и запущенные пользователями геосервиса с мая по сентябрь 2025 года. Лидером стал маршрут из Санкт-Петербурга в Магадан (10 836 км). Время в дороге без учета остановок и ночевок составило 148 часов (более шести дней).