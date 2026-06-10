Пухососы высосали хайп из воздуха

Ролик с синими роверами, которые ездят по Москве и собирают тополиный пух, официально стал народным мемом. С героями видео не только снимают мультфильмы и делают игры, но и эксперты — в том числе международные — уже принялись подсчитывать экономику технологии. А рынок получил новое слово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В соцсетях — миллионных просмотров, а под роликом комментаторы начали писать благодарности мэру Москвы Сергею Собянину, а затем выражать искренние сожаления, что «нейрослоп» снова всех обманул. Обсуждение ровера дошло даже до зарубежного Reddit — многие пользователи отмечают, что такие устройства могли бы стать отличной альтернативой старому и опасному методу борьбы с пухом зажигалкой. Ставшие народными «пухососы» создал проект Out Digital. А придумали их для пополнения портфолио, рассказал основатель агентства Роман Зарипов:

«Примерно два года назад, когда еще не было такого развития нейросетей, мы в агентстве хотели продемонстрировать нашу экспертизу по креативу и по созданию 3D-графики, придумать что-то, что заставило бы людей остановиться и задуматься: это настоящее или нарисованное? Мы хотели взять что-то знакомое любому москвичу и скрестить это с проблемой, которая каждый год раздражает миллионы людей. Перебирали десятки вариантов дизайна, в итоге остановились на том, который выглядел достаточно реалистично, чтобы вызывать сомнения».

Когда ролик был готов, пух в столице пропал, и проект пришлось отложить на год. А потом еще на один — пока на прошлой неделе Москву не накрыла белая буря, продолжает Роман Зарипов. За четыре дня, по его словам, о «пухососах» узнала половина России:

«Мы выложили ролики, которые еще тогда сделали, немного, скажем так, применили свою экспертизу и подтолкнули их в наружном направлении, чтобы они начали распространяться. Ну и дальше случился феноменальный взрыв. Мы даже не можем сейчас нормально подсчитать, какое количество людей узнало про наши "пухососы". Но есть ощущение, что новости о них распространились уже на половину страны и стали неким народным и культурным феноменом».

У заживших своей жизнью «пухососов» уже появилась своя мультимедийная заставка в стиле «Черепашек-ниндзя», отдельный лингвистический разбор на «Грамота.ру» и даже мини-игра. Идея родилась, когда на каждый миллион обращений к поисковику почти 90 запросов были связаны с роверами, отметил менеджер продукта в поиске «Яндекса» Иван Сидоровский:

«Первые запросы о "пухососах" в поиске "Яндекса" появились еще 3 июня. Тогда их за день пришло почти 5 тыс. 4 июня интерес к "пухососам" резко вырос — пользователи выдали почти 23 тыс. запросов о них. Тренд нам понравился. Связываем интерес с тем, что в изображениях читается отсылка к узнаваемым роботам-доставщикам. Мы решили, что "пухососы" точно должны существовать. Наша команда быстро создала мини-игру, где по запросу "пухосос" или "пух тополя" в поиске пользователь может управлять "пухососом" и собирать пух самостоятельно. Игру активировали уже более 7 тыс. раз».

Некоторые эксперты приценились к технологии всерьез. По оценке телеграм-каналов, создание полноценного коммунального автономного комплекса может обойтись до 12 млн руб. А день работы сезонного «пухососа» — примерно в 60 тыс. руб. В целом, потянем, отмечают аллергики в комментариях и предлагают скинуться хотя бы на одного такого робота. У такой вирусности — один шанс на миллион, отмечает маркетолог и основатель агентства Onpeak Александр Воробьев:

«У креативщиков нет задачи попасть белке в глаз. Они, на самом деле, генерируют самые разные истории в огромном количестве. Из этого всего только 1% креатива может завируситься. Они математически даже пытаются примерно это как-то предугадывать в своей работе».

В российских городах «пухососы» перепридумывают под свои нужды: так, Петербургу нужен лужелов, а Татарстану — эчпочмаковоз. В столице же пользователи призывают создать роверам братьев — плиткодрая и ледолиза. Куда зайдет инициатива, предсказать сложно. Но, как шутят создатели ролика, обратной дороги уже нет — и теперь в русском языке есть Атос, Портос и Пухосос.

Екатерина Вихарева