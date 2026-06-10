В КПРФ назвали лидеров предварительного отбора кандидатов в Госдуму

В предварительном голосовании КПРФ по отбору кандидатов на выборы в Госдуму «Народный кандидат» приняли участие более 2,4 млн человек. Об этом на съезде народных депутатов Сибири рассказал первый зампред ЦК Юрий Афонин. По его словам, более 100 тыс. выборщиков проголосовали на электронной площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Афонин уточнил «Ъ», что лидерами праймериз стали действующие депутаты Госдумы Михаил Матвеев, Олег Михайлов и Сергей Обухов, первые секретари чувашской, ингушской, запорожской и ставропольской ячеек партии Александр Андреев, Хамзат Кодзоев, Олег Слюсаренко и Виктор Гончаров, участник СВО Антон Шилов, летчик-космонавт Олег Новицкий, а также председатель контрольно-ревизионной комиссии луганского отделения КПРФ Виталий Нарижный. Также в первую двадцатку вошли депутаты Госдумы, избранные в 2021 году по одномандатным округам,— Сергей Казанков, Олег Смолин, Леонид Калашников, Андрей Алехин и Мария Прусакова.

По словам Юрия Афонина, окончательное решение по списку кандидатов, которых партия выдвинет для участия в выборах Госдумы, будет принято по итогам съезда.

Андрей Прах