Экс-глава Самарского областного суда занял аналогичный пост в Калужской области

Бывший председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов, назначен на пост главы Калужского областного суда. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 9 июня. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кудинов возглавлял Самарский областной суд с марта 2019 года. Его кресло в регионе стало вакантным в марте 2025 года. До сих пор обязанности председателя временно исполняет Александр Шилов. В мае 2026 года на эту должность рассматривалась кандидатура судьи Ксении Мельниковой, руководителя судебного состава по уголовным делам облсуда, однако глава Верховного суда Игорь Краснов не поддержал ее.

Помимо кадровых перестановок в облсуде, указом президента также изменен состав судей в ряде районных судов Самары и области.

Георгий Портнов