Причал Пермской судоверфи установлен в Сарапуле

В Сарапуле (Удмуртская Республика) установлен новый причал, изготовленный на Пермской судоверфи. Об этом сообщает портал регионального правительства. Закладка нового сооружения состоялась в марте 2026 года. Причал уже принял первый в этом сезоне трехпалубный туристический теплоход с гостями из Москвы и Казани. Подчеркивается, что событие открыло речные ворота Удмуртии для туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Причал длиной 54,2 м и шириной 21,8 м обладает универсальными характеристиками. Он может принимать пассажиров как с маломерных, так и с трех- и четырехпалубных теплоходов, а также судов на подводных крыльях. Пассажировместимость конструкции весом около 100 тонн достигает 75 человек. Ранее власти Пермского края и Удмуртии договорились о запуске совместного водного маршрута до Сарапула.

ООО «Пермская судоверфь» — единственное судостроительное предприятие на Урале. 25% общества принадлежит АО «Фонд развития Пермского края», остальные 75% уставного капитала принадлежат ООО «Эмпериум» (входит в Sitronics Group). Выручка предприятия по итогам 2025 года выросла в 7,4 раза, со 135,3 млн руб. до 998 млн руб. Прибыль от продаж составила 15,8 млн руб. против 121,7 млн руб. убытка годом ранее.