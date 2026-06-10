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На Казанке предложили построить концертную платформу

В Казани опубликовали концепт плавучей площадки на реке Казанке, напротив Нацбиблиотеки. Эскизами поделилась главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

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В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

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В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

В Казани предложили построить концертную платформу на Казанке

Фото: Telegram-канал главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной

По ее словам, на платформе, расположенной на воде, в будущем могли бы проходить концерты и массовые мероприятия, в том числе «Новая волна».

Согласно опубликованным эскизам, по бокам платформы предлагается организовать места для швартовки судов, а склон у библиотеки использовать как естественный амфитеатр для зрителей.

«Архитектура пока условная, ее надо дорабатывать», — отметила госпожа Тухватуллина.

Анна Кайдалова