На Казанке предложили построить концертную платформу

В Казани опубликовали концепт плавучей площадки на реке Казанке, напротив Нацбиблиотеки. Эскизами поделилась главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

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По ее словам, на платформе, расположенной на воде, в будущем могли бы проходить концерты и массовые мероприятия, в том числе «Новая волна».

Согласно опубликованным эскизам, по бокам платформы предлагается организовать места для швартовки судов, а склон у библиотеки использовать как естественный амфитеатр для зрителей.

«Архитектура пока условная, ее надо дорабатывать», — отметила госпожа Тухватуллина.

Анна Кайдалова