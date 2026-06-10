На Казанке предложили построить концертную платформу
В Казани опубликовали концепт плавучей площадки на реке Казанке, напротив Нацбиблиотеки. Эскизами поделилась главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
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По ее словам, на платформе, расположенной на воде, в будущем могли бы проходить концерты и массовые мероприятия, в том числе «Новая волна».
Согласно опубликованным эскизам, по бокам платформы предлагается организовать места для швартовки судов, а склон у библиотеки использовать как естественный амфитеатр для зрителей.
«Архитектура пока условная, ее надо дорабатывать», — отметила госпожа Тухватуллина.