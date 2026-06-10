В Иркутской области вызовут искусственные осадки для борьбы с пожарами

«Авиалесоохрана» направит в Иркутскую область самолет-зондировщик для искусственного вызова осадков. Решение принято в связи с пожарами в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ближайшие несколько дней на территории региона сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность из-за жаркой погоды и ветра. В Приангарье с 10 по 30 июня введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для граждан в сумме до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 2 млн руб.

По состоянию на 10 июня в Иркутской области зарегистрировано 19 лесных пожаров, 5 из которых локализованы. В действующем состоянии — 14 пожаров общей площадью 2,27 тыс. га. Всего в тушении задействованы 460 человек и 102 единицы наземной техники.

По данным «Авиалесоохраны», Иркутская область — на втором месте в России по количеству и площади лесных пожаров. На первом месте — Красноярский край, где действует 32 пожара на площади 4,7 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск