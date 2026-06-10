Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший ГФИ покинул должность в квалификационной коллегии судей Прикамья

Бывший главный федеральный инспектор (ГФИ) по Пермскому краю Сергей Половников освобожден от обязанностей представителя президента РФ в квалификационной коллегии судей Пермского края. Указ об этом подписал Владимир Путин 9 июня 2026 года.

Сергей Половников

Сергей Половников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Половников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Половников занимал должность ГФИ по Пермскому краю с марта 2018 года. В марте 2026 года он был назначен вице-губернатором Нижегородской области. В должности ГФИ по Пермскому краю его сменил Алексей Воробьев.