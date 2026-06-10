В Херсонской области возобновили движение по мосту из Геническа после удара ВСУ

В Херсонской области по одной полосе запустили движение по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Мост был поврежден при атаке ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе. В 9:30 планируется запустить движение по мосту в реверсном режиме»,— написал господин Сальдо в Telegram.

По словам губернатора, ВСУ «попытались нанести ракетный удар» помосту сегодня утром. Движение транспорта перекрывали. После налета беспилотников на Херсонскую область электричество отключилось в восьми округах: Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Горностаевском, Каховском МО и Новокаховском ГО.