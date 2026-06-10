В Ачинске возбудили уголовное дело после отравления детей в лагере

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере под Ачинском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об отравлении воспитанников детского лагеря «Сокол» сообщила 9 июня областная прокуратура. Всего 16 детей обратились за медицинской помощью, один был госпитализирован с диагнозом «кишечная инфекция» в состоянии средней степени тяжести. Роспотребнадзор зафиксировал четыре случая подозрения на острую кишечную инфекцию среди отдыхающих детей. Предварительно, они не связаны с питанием в учреждении.

Заболевшие проживали в одном корпусе, его закрыли на недельный карантин. На территории лагеря организовали дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание. Прокуратура проводит проверку санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей.