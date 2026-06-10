В Башкирии вновь спасли собаку из колодца

В Кумертау спасатели госкомитета Башкирии по ЧС вытащили из ямы собаку, сообщает пресс-служба ведомства. При спасении животного они использовали специальное снаряжение. Собака не пострадала.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 9 июня спасатели достали собаку из колодца в Сибае.

8 июня сотрудники управления гражданской защиты Уфы вытащили телку, провалившуюся в заброшенный погреб. Животное повредило рог.

В госкомитете рекомендуют регулярно проверять состояние колодцев, люков и ям на своих участках и около домов, сообщать в специальные службы об открытых колодцах, при строительстве и ремонте не оставлять вырытые ямы без ограждений.

Майя Иванова