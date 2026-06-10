Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 10,5 руб. впервые с конца мая

Юань торговался на уровне 10,49 руб., теряя 9 коп. к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 10:05. Последний раз курс китайской валюты опускался ниже 10,5 руб. 29 мая.

К 10:30 курс юаня замедлил падение на уровне 10,54 руб. (-3 коп.). Рубль укрепляется в паре с юанем из-за высоких цен на нефть, пишет «Интерфакс». При этом по сравнению с ростом накануне на новостях с Ближнего Востока стоимость фьючерсов на Brent и WTI сегодня утром относительно стабильна.

По данным на 10:05, августовский фьючерс на Brent составлял $91,44 за баррель (-0,02%). К тому же времени цена на фьючерс WTI с поставкой в июле достигала $88,18 за баррель, прибавляя 0,05% к закрытию прошлого дня.