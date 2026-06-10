В суд Казани направили уголовное дело в отношении гендиректора компании «Булгар-Сервис». Компания не выплатила работникам 8 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани гендиректора фирмы осудят за долг в 8 млн рублей перед сотрудниками

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Казани гендиректора фирмы осудят за долг в 8 млн рублей перед сотрудниками

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2024 года по май 2025 года 125 работникам не выплатили 8 млн руб. При этом, как считают в прокуратуре, у организации была возможность погасить долги: за этот период на счета компании поступило 88 млн руб.

Следствие полагает, что деньги направлялись на расчеты с контрагентами и другие цели.

Согласно данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Казани в 1998 году и занимается строительством зданий. В настоящее время компания находится в процессе банкротства.

Анна Кайдалова