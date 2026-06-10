Расходы бюджета Удмуртии в 2026 году увеличатся более чем на 2 млрд рублей

Доходную часть бюджета Удмуртии на 2026 год планируется увеличить на 1,8 млрд руб. Расходную — на 2,4 млрд руб. Соответствующий законопроект о региональной казне на ближайшую «трехлетку» рассмотрят на сессии Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На 1,4 млрд руб. увеличивается прогноз поступления доходов от операций по управлению остатками на едином счете бюджета, на 436 млн руб. — безвозмездные поступления»,— сообщили в республиканском парламенте.

Из 2,4 млрд руб. расходов на 107 млн руб. вырастут бюджетные ассигнования, из которых 51 млн руб. направят на медпомощь военнослужащим, 36 млн руб. — на проведение генетических исследований костного материала и образцов крови для процедуры опознания, 17 млн руб. — на модернизацию школьных систем образования.

530 млн руб. средств по казначейскому инфраструктурному кредиту направят на реконструкцию дороги Ижевск—Воткинск. На 1,7 млрд руб. увеличат резервные средства Удмуртии.

С учетом изменений доходная часть бюджета Удмуртии на 2026 год планируется в размере 164,8 млрд руб. Расходная — 176,5 млрд руб. Дефицит бюджета предполагается на уровне 11,7 млрд руб.

Доходная часть региональной казны в 2025 году увеличилась на 14,2%, до 154,7 млрд руб. Расходная — на 17,2%, до 150,1 млрд руб. Бюджет республики в том году был исполнен с профицитом 4,6 млрд руб.